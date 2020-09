Ukazi iz megle

Še tik pred začetkom šolskega leta so se v vladi hvalili, da so ob uvedbi karantene za potnike iz epidemiološko nevarnih držav ravnali prav. Takrat so v zdravstvu tudi po tretjino vseh dnevnih okužb z novim koronavirusom ugotovili pri ljudeh, ki so morali ostati doma. Avgusta je prevladalo stališče, da testiranje v inkubacijski dobi ne bo nujno pokazalo na že prisotno okužbo. Le mesec pozneje se je Slovenija pridružila državam, kjer lahko karanteno nadomesti negativen test.