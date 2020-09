Nezaupanje in alternative

Ključna beseda v vsakdanu slovenskega politika, pa naj bo opozicijski ali koalicijski predstavnik, je zaupanje. Če tega ni, je politika v težavah. Oboroženi z zaupanjem bi lahko lažje premagovali epidemije ali zmagovali na volitvah. V dneh in tednih, ko se soočamo z drugim valom bolezni covid-19, spremljamo napore vlade prepričati slovensko javnost, naj ljudje vendarle nosijo zaščitne maske, ohranjajo varnostno razdaljo in si naložijo aplikacijo na svoje telefone, da bi bili pravočasno opozorjeni, ali so bili v bližini posameznika, ki je okužen z novim koronavirusom. Kljub temu da oblast vlaga znatne napore in sredstva v promocijo zaščitnih ukrepov, je javnost vse bolj zadržana, nezaupljiva, celo sovražno nastrojena do ukrepov, zlasti v šolstvu.