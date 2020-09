Človek preteklosti

Janez Janša je človek opozicije. Ponotranjil je vse obrazce političnega delovanja opozicije in ves register političnega diskurza, ki pritiče opoziciji. Na tistem odru in v tisti vlogi je prepričljiv. Večna žrtev političnih nasprotnikov, globoke države (karkoli si že predstavlja pod tem izrazom, ki je v zadnjih letih nadomestil Kučanov klan, udbomafijo, tranzicijsko levico…) in volilnega telesa, ki v njem kar noče prepoznati sodobnega voditelja.