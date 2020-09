Policijska ura za gostinske lokale

Pred kakšnim tednom je uradna državna infektologinja dr. Bojana Beović povedala, da bo pri zaostrovanju ukrepov najprej prišlo do omejevanja delovnega časa gostinskih lokalov, ker »v njih po 22. uri življenje postane bolj sproščeno«. In potem dodala še veliko neumnost: »To so ukrepi, ki ne prizadenejo ekonomije in življenj ljudi, zmanjšajo pa število okužb.« O tem, kaj se dogaja v glavah ljudi po deseti uri zvečer, je težko razpravljati, gotovo pa se ne moremo strinjati z delom izjave, ki pravi, da ukrepi omejevanja delovanja gostinskih lokalov ne prizadenejo ekonomije in življenja ljudi.