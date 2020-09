Koronapaničarji, koronarealisti in utrujeni Slovenci

Sobota. Najbolj dejaven tržni dan osrednje tržnice v Ljubljani. Odprta je bila tudi med pomladno epidemijo, a na njej ni bilo veliko prodajalcev, še manj kupcev. Tisti, ki pa so bili, niso nosili mask. Le sem in tja si je kakšna starejša branjevka nadela rokavice. Preteklo soboto so bili zamaskirani vsi prodajalci in prodajalke, prav tako so maske med stojnicami nosili kupci. Pa ne zato, ker bi Ljubljančani nenadoma spoznali, da se na tržnici lahko okužijo z nalezljivimi boleznimi, temveč zato, ker je Jelko Kacin dejal, da je na tržnici gneča in je torej glede na najnovejši vladni odlok tam treba nositi masko. Že v ponedeljek je bilo na tržnici vse po starem – mask le za vzorec, nezamaskirana sta se sprehajala tudi policista. Očitno ni bilo več gneče.