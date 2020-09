Ameriško ministrstvo za trgovino je po poročanju časnikov Wall Street Journal in Financial Times podjetjem iz ZDA naročilo, da morajo pridobiti njihovo dovoljenje, preden prodajo opremo SMIC. Obstajalo naj bi namreč »nesprejemljivo tveganje«, da bo prodana oprema uporabljena za vojaške namene. Novica o odločitvi, ki je odjeknila v soboto, je močno prizadela delnice SMIC. Ob odprtju borznega parketa so te danes izgubile 7,64 odstotka vrednosti, popoldne pa se znižujejo za okoli pet odstotkov.

Tehnologija je v zadnjih mesecih postala eno od glavnih bojišč Pekinga in Washingtona. Odnosi med ZDA in Kitajsko so trenutno po oceni strokovnjakov na najnižji ravni, odkar sta državi leta 1979 vzpostavili diplomatski stik. Ameriški predsednik Donald Trump Pekingu očita, da prek svojih podjetij vohuni za ZDA. Med najbolj odmevnimi podjetji, ki so se znašla v navzkrižnem ognju, sta proizvajalec telekomunikacijske opreme Huawei in družbeno omrežje Tiktok. SMIC, ki ga podpira več kitajskih državnih akterjev, si prizadeva povečati kitajsko neodvisnost na področju čipov, a je zaenkrat še močno odvisen od uvožene strojne in programske opreme. Koncern sicer zanika povezave s kitajsko vojsko.