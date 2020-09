Donald Trump je prvi ameriški predsednik, ki od 70. let prejšnjega stoletja ni razkril svojih davčnih poročil. Namesto njega so del tega sedaj storili pri ameriškem časopisu New York Times. Časnik na podlagi prejetih dokumentov navaja, da je Trump v letu predsedniške kampanje (2016) in prvem letu predsedovanja ZDA (2017) plačal vsega 750 dolarjev dohodnine v zvezno davčno blagajno. Od osemnajstih let, ki so navedeni v dokumentu, enajst let davka sploh ni plačal. Plačilu se je izognil predvsem s prikazovanjem ogromnih finančnih izgub, hkrati pa je zaradi teh prejel še 72,9 milijona dolarjev težko vračilo dohodnine. Podatki sicer nujno ne odražajo resničnega stanja, saj gre za podatke, ki jih je Trump posredoval davčni upravi ZDA (IRS).

Resničnost Trumpovih uradnih davčnih podatkov je tudi sicer pod vprašajem. Ameriška davčna uprava se denimo že desetletje trudi s preiskovanjem sumov davčne utaje in neupravičenega izplačila vračila dohodnine v višini 72,9 milijona dolarjev. Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen medtem trdi, da je Trump s pomočjo praktično celotne družine izdelal prefinjeno shemo utajevanja davkov. Če bi davčna uprava ugotovila kršitve, bi ameriškega predsednika lahko čakala kazen v višini 100 milijonov dolarjev, poročilo pa kaže še, da Trumpa v naslednjih štirih letih čaka zapadlost posojil v višini 300 milijonov dolarjev, za katere je jamčil osebno.

Pri ameriškem časopisu pišejo še, da so nekatera Trumpova podjetja prejemala denar lobistov, tujih uradnikov in drugih, ki so želel osebni pogovor ali dostop do Trumpa. Iz dokumentov pa ni mogoče razbrati kakšnih doslej še neobjavljenih povezav z Rusijo. Trump se je na očitke na tiskovni konferenci odzval z očitki, da gre za lažne novice in obljubil, da bo resnica prišla na dan, ko bo zaključena revizija davčne uprave. Zopet je ponovil, da se podatkov tekom revizije ne razkriva, čeprav noben zakon tega ne prepoveduje. Ko so ga novinarji vprašali, naj navede, kaj so laži in kaj je res pri poročanju New York Times, se je predsednik poslovil in zapustil govorniški oder.