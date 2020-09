Pellova vrnitev v Vatikan sovpada z nepričakovanim odstopom kardinala kurije Angela Becciuja, ki mu očitajo pranje denarja. V preteklosti je prihajalo do razhajanj med Becciujem in Pellom, poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Papež Frančišek je minuli teden Becciuja prisilil v odstop, za kar se je Pell svetemu očetu javno zahvalil. »Papež je bil izvoljen, da spravi v red vatikanske finance. Pot je dolga, a zahvaliti se moramo Frančišku in mu čestitati za zadnji razvoj dogodkov,« je zapisal.

Nekdanji nadškof avstralskega mesta Melbourne Pell je bil v začetku lanskega leta zaradi zlorabe dveh dečkov cerkvenega zbora v 90. letih minulega stoletja obsojen na šest let zapora. Vrhovno avstralsko sodišče ga je 7. aprila letos v pritožbenem postopku obrambe oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov. Pella so tako po oprostilni sodbi in po 13 mesecih zapora izpustili na prostost. Pell je bil najvišji dostojanstvenik v zgodovine katoliške cerkve, ki je bil obsojen zaradi zlorabe otrok.