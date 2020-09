Že s svojim zelo uspešnim nastopom na lokalnih volitvah so Zeleni močno okrepili pritisk na liberalnega francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je zdaj še v slabšem položaju, saj njegovi stranki na nedeljskih volitvah ni šlo najbolje, pa čeprav so se uspeli izogniti tako hudemu porazu, kot so ga napovedovali nekateri.

V nedeljo so francoski volivci izbirali polovico senatorjev. Ti se volijo posredno, saj jih izbira okoli 87.000 občinskih in regionalnih politikov. Francoski senat ima skupno 348 članov, ki so voljeni za šestletni mandat, vsaka tri leta pa se jih polovica zamenja oziroma se jih voli na novo. Senat sodeluje pri sprejemanju zakonodaje, a v primeru nestrinjanja ima narodna skupščina, spodnji dom parlamenta, zadnjo besedo. V narodni skupščini ima večino Macronova stranka Naprej republika s svojimi zavezniki, medtem ko ima v senatu večino desnica.

Na delnih senatnih volitvah leta 2017 so Zeleni izgubili svojo frakcijo v senatu, saj bi zanjo potrebovali vsaj deset senatorjev. Zdaj naj bi jo znova dobili, glede na to da se jim po nedeljskih volitvah obeta šest na novo izvoljenih senatorjev. Zeleni so sicer velik uspeh zabeležili že na lokalnih volitvah pred nekaj meseci, ko so med drugim slavili v nekaterih velikih mestih, kot so Lyon, Strasbourg in Bordeaux.

Konservativni Republikanci naj bi medtem dobili okoli deset na novo izvoljenih senatorjev in tako ohranili oziroma še povečali večino v senatu. »Nocoj se je okrepila senatorska večina na desni strani in v sredini,« je v nedeljo sporočil predsednik senata Gerard Larcher iz vrst Republikancev in napovedal, da se bo oktobra znova potegoval za ta položaj.