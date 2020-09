Ponoči so se boji nadaljevali z različno intenzivnostjo, je sporočilo armensko obrambno ministrstvo. V spopadih je bilo ubitih še 15 armenskih vojakov, več kot sto je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Azerbajdžanska vojska pa je sporočila, da so armenske sile obstreljevale mesto Terter na meji z Gorskim Karabahom. Azerbajdžanske enote so prevzele nadzor nad številnimi strateškimi točkami v bližini vasi Tališ, nasprotniki pa so utrpeli velike izgube, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Državi sta v nedeljo razglasili vojno stanje. Za izbruh spopadov v sporni pokrajini Armenija in Azerbajdžan obtožujeta ena drugo, v konflikt pa bi se utegnili vplesti tudi regionalni sili Rusija in Turčija, poroča AFP. Spopadi, najhujši od leta 2016, ogrožajo stabilnost na območju južnega Kavkaza, ki je pomemben koridor za nafto in plin na svetovna tržišča.

Spopadi so sprožili intenzivno mednarodno diplomatsko dejavnost za pomiritev zaostrovanj med državama, ki sta v spor vpleteni več desetletij.

Ruski predsednik Vladimir Putin je po telefonu govoril z armenskim premierjem Nikolom Pašinjanov, vendar podrobnosti niso znane, poroča AFP. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je v pogovoru z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim izrazil podporo Azerbajdžanu.

Spor glede vprašanja Gorskega Karabaha, ki si ga lastita tako Armenija kot Azerbajdžan, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Gorski Karabah, ki ima približno 145.000 prebivalcev, je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana.