Grajena je v konceptu LUMAR ZERO EMISSION LIVING®, ki na celovit način obravnava ključne trajnostne vidike gradnje; bivalno ugodje, energijo in vpliv na okolje. Da Lumarjev koncept predstavlja trajnostne vidike gradnje potrjuje certifikat po certifikacijski shemi Zveze Active House s sedežem v Bruslju. Ta podpira vizijo o stavbah, ki omogočajo uporabnikom zdravo in udobno bivanje, brez negativnega vpliva na podnebje in okolje, kar vodi k čistemu in varnemu okolju, v katerem živimo.

Udobno bivanje z minimalno potrebo po energiji Hiša Lumar Primus je bila razvita z mislijo na energetsko varčnost, učinkovitost in visoko bivalno ugodje. Zgrajena je na racionalnem tlorisu z odprto zasnovanim bivalnim prostorom v pritličju, ki združuje kuhinjo z jedilnico in dnevnim prostorom, ki se prek velikih steklenih površin navezuje na zunanje okolje. V nadstropju so funkcionalno zasnovani spalni prostori, ki na dani kvadraturi ponujajo maksimalno bivalno ugodje. V ponudbi iEDITION, ki so jo v Lumarju razvili s podjetjem BMW Slovenija in njihovo znamko BMW i, je bil narejen preboj iz ustaljenih okvirjev montažne gradnje. Hiši Primus so ob vrhunski tehnologiji, funkcionalnosti in prilagodljivosti dodali dizajn, ki sledi visokim standardom sodobne in odprte arhitekture.

V ospredju uporabnik V Lumarju veliko pozornosti posvečajo bivanjskemu ugodju uporabnikov. Zato so tlorisi hiše odprti, funkcionalni in optimalno osvetljeni. »Tako smo v nadstropju dodali strešna okna, s katerimi še povečamo količnik dnevne svetlobe v otroških sobah, kjer je to najbolj pomembno, ob tem pa zagotavljamo naravno svetlobo tudi na hodniku nadstropja,« razlagajo v Lumarju. Ob primerni osvetlitvi na bivalno ugodje uporabnikov pomembno vpliva kakovosten in svež zrak, ki ga zagotavlja prezračevalni sistem, ki vsaki dve uri izmenja celoten volumen zraka. Pri tem pa omogoča, da s pomočjo filtrov zadrži primesi cvetnega prahu ali trdih delcev. Za dodatno bivalno ugodje uporabnikov skrbi toplotna črpalka s talnim ogrevanjem, v poletnih in zimskih mesecih pa vgrajen sistem stropnega hlajenja in ogrevanja.

Samooskrba z električno energijo Znotraj koncepta LUMAR ZERO EMISSION LIVING® ponujajo rešitve, s katerimi boste zmanjšali emisije v celotnem obdobju bivanja v vaši hiši. Ob upoštevanju sodobnih tehnoloških rešitev in možnosti izrabe obnovljivih virov energije, so na nadstrešek vgradili še sončno elektrarno. Z vgrajeno sončno elektrarno na strehi boste električno energijo za delovanje hiše proizvedli kar sami, višek električne energije pa uporabili za polnjenje električnega avtomobila (s tako proizvedeno električno energijo lahko naredimo približno 15.000 kilometrov na leto). S tem sončna elektrarna postaja tudi povezovalni člen med trajnostnim bivanjem in mobilnostjo.

Pameten in varčen dom Enostavno upravljanje sistemov hišne tehnike, nadzora nad bivalnim ugodjem ter dodatne varnosti na domu omogoča sistem pametnih instalacij. Sistem je uporabniku prijazen z možnostjo prednastavitev posameznih scenarijev, s pomočjo katerih hiša sama poskrbi za prijetno bivalno ugodje in posledično tudi manjšo porabo energije. Dodaten doprinos pametnih inštalacij se odraža tudi v večji varnosti objekta, saj senzorji za izliv vode, gibanja, odprtih vrat in požarni senzorji opravljajo nalogo varuha hiše tudi, ko je hiša prazna. Več o trajnostni gradnji in hišah Lumar na www.lumar.si. (ktm)