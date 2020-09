Po zmagi na mastersu v Rimu je Novak Đoković kratko in jedrnato povedal, kdo bo favorit na OP Francije v Parizu, tretjem letošnjem teniškem turnirju največje četverice, ki se začenja pojutrišnjem na igriščih Rolanda Garrosa. »Rafael Nadal je pariški kralj. O tem ni dvoma. Zmagal je dvanajstkrat, kar je nepredstavljivo. Zato bo prvi favorit,« je povedal Novak Đoković. A dodal, da je Diego Schwartzman v Rimu pokazal, kako je mogoče premagati Nadala na pesku.

Lahko Rafael Nadal trinajstič osvoji Roland Garros? Nedvomno lahko. Toda konkurenca bo kljub odsotnosti Rogerja Federerja neizprosna. Njegov največji tekmec bo Dominic Thiem. Avstrijec je po nedavni zmagi na OP ZDA v New Yorku razbremenjen s prvo lovoriko na turnirjih za grand slam. Poleg tega Thiem v zadnjih letih velja ob Nadalu za najboljšega igralca na peščenih igriščih, ki je svojo igro izpopolnil tudi na trdi podlagi. Novak Đoković pa je v letošnjem koledarskem letu sploh še neporažen, saj statistika njegove diskvalifikacije v New Yorku ne šteje kot poraz. Ker je Srb v Pariz pripotoval kot zmagovalec Rima, bo za njegovo končno zmago na stavnicah vplačanih veliko evrov.

Glede na formo gre na mesto prve favoritinje postaviti Simono Halep. Znano je, da je turnir v Parizu njen najljubši, poleg tega pa je v medkoronskem obdobju še nepremagana. Romunka je izpustila turnir v New Yorku in se pripravljala na Pariz. Osvojila je turnirja v Pragi in Rimu. Simona Halep je ob dvajsetih zmagah v tej sezoni izgubila le dva dvoboja, in sicer v četrtfinalu v Adelaidi poroti Arini Sabalenka ter polfinalu na OP Avstralije v Melbournu proti Garbini Muguruza. »Ne moti me, če me mediji postavljate v vlogo favoritinje. Vajena sem pritiska, doživljala sem že precej večjega. Vsak dvoboj bo boj in tega se veselim,« samozavestno odgovarja Simona Halep .

Prvi nastop Tamare Zidanšek

Slovenija bo imela med posamezniki štiri igralce. Aljaž Bedene bo osamljen v moški konkurenci, v ženski pa bodo nastopile Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Najboljšo formo je v tej sezoni na pesku prikazala Polona Hercog, ki se je na turnirjih v Rimu in Carigradu uvrstila v tretji krog, od vseh igralk pa je bila najbližje uspehu proti Simoni Halep, ko je v Pragi izgubila v podaljšani igri tretjega niza. Sploh prvič v obdobju koronakrize bo uradni dvoboj odigrala Tamara Zidanšek. Po besedah njenega trenerja Zorana Kranjca je pripravljena na igranje v najmočnejši konkurenci.

V torek sta v Pariz pripotovala Kaja Juvan in njen trener Robi Cokan. V sredo sta trenirala sama, včeraj pa je Ljubljančanka na igriščih Rolanda Garrosa trenirala z Berbardo Pera. Vadbo je večkrat prekinil dež, ki bo po besedah Cokana krojil tudi pariški razplet. »Zaradi neobičajnega termina so temperature v Parizu zelo nizke, večkrat na dan tudi dežuje. Na takšne razmere se bo treba navaditi,« je sporočil Robi Cokan. »Sezona je zelo specifična, vse se dogaja zelo hitro. Kaja je na pesku pokazala nekaj dobrih iger, predvsem v Rimu, kjer se je prebila skozi kvalifikacije, ter v dvoboju s Polono Hercog. Za samozavest je tudi pomembno, da je na OP ZDA v uvodnem krogu zmagala,« razlaga Cokan. Na vprašanje, kako ocenjuje pripravljenost obetavne slovenske igralke, je trener odgovoril, da dajo odgovor na to vprašanje največkrat rezultati.

Spored Rolanda Garrosa, 1. krog, posamezniki: nedelja, ponedeljek in torek (od 27. do 29 septembra), 2. krog: sreda in četrtek (30. september in 1. oktober), 3. krog: petek in sobota (2. in 3. oktober), osmina finala: nedelja in ponedeljek (4. in 5. oktober), četrtfinale: torek in sreda (6. in 7. oktober), polfinale: četrtek in petek (8. in 9. oktober), finale: sobota (ženski) in nedelja (moški, 10. in 11. oktober).