V dvoboju zmagovalcev OP ZDA je Thiem do odločilnega odvzema servisa v prvem nizu prišel v deveti igri, nato ubranil tri priložnosti za "rebreak" ter osvojil niz s 6:4. Dvakratni finalist OP Francije v letih 2018 in 2019 se nato ni več oziral nazaj. V drugem nizu je še dvakrat strl začetni udarec zmagovalca OP ZDA iz leta 2014, v tretjem pa je po boljšem odporu Hrvata osvojil šest od zadnjih sedmih iger in zanesljivo napredoval v drugi krog. Tam se bo pomeril z Američanom Jackom Sockom, ki je ugnal rojaka Reillyja Opelko s 6:4, 6:4, 6:3.

V ženski konkurenci si je nastop v drugem krogu zagotovila sedma nosilka, Čehinja Petra Kvitova, ki je bila s 6:3, 7:5 boljša od domačinke Oceane Dodin.

Danes bodo na igriščih Rolanda Garrosa nastopili vsi štirje slovenski predstavniki v konkurenci posameznikov in posameznic. Aljaž Bedene bo v prvem krogu igral z domačinom Arthurjem Rinderknechtom, Kaja Juvan bo izzvala trikratno zmagovalko turnirjev velike četverice, Nemko Angelique Kerber, Tamara Zidanšek pa bo loparje prekrižala s Španko Garbine Muguruza, zmagovalko OP Francije leta 2016 in Wimbledona 2017. Polona Hercog bo igrala proti domačinki Diane Parry.

Vsi slovenski obračuni bodo predvidoma na sporedu po 16. uri.