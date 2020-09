Tožilstvo Winterkornu očita, da je delničarjem prepozno posredoval informacije, povezane s škandalom glede spornih dizelskih motorjev. Sodišče se je odločilo obtožnico sprejeti in začeti kazenski proces proti nekdanjemu menedžerju.

Winterkorn naj bi vedel, da so motorji milijonov Volkswagnovih dizelskih avtomobilov opremljeni s sporno programsko opremo, ki je zmanjševala izpuste okolju in zdravju škodljivih plinov v času testiranj. A kljub finančnim tveganjem, ki so izhajala iz tega, delničarjev z dogajanjem ni seznanil pravočasno.

Potem ko je Volkswagen septembra 2015 javno razkril sporno ravnanje, je delnica Volkswagna začasno zgrmela. Winterkorn sicer, kot je danes sporočil njegov odvetnik Felix Dörr, očitke na svoj račun "odločno zavrača".

To bo drugi primer, v katerem bo moral ta nekdanji menedžer zaradi škandala dieselgate na zatožno klop. Sodili mu bodo namreč tudi zaradi suma organizirane goljufije.

Volkswagen je moral po izbruhu škandala plačati več kot 30 milijard evrov odškodnin in kazni. Vsi primeri v zvezi s tem pa še niso zaključeni.