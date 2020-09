Roglič, kolesar Jumbo-Visme, ima na prvem mestu Ucijeve lestvice 4195 točk, Pogačar (UAE Emirates), ki je glede na prejšnjo lestvico pridobil dve mesti, pa 3647,33 točke. Danec Jakob Fuglsang (Astana) je po novem na tretjem mestu z 2761,5 točke.

Po velikem slovenskem uspehu na pravkar končani francoski pentlji, na kateri so ob zmagovalcu Pogačarju, ki je poleg rumene majice osvojil še pikčasto in belo, ter drugouvrščenemu Rogliču nastopili še Jan Polanc (UAE Emirates), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Matej Mohorič (Bahrain-McLaren), je velik skok na svetovni lestvici zabeležila tudi Slovenija.

Po novem je Slovenija druga najboljša kolesarska nacija na svetu, saj je po dirki po Franciji na lestvici Ucija skočila kar za sedem mest in z 9386,66 točke zaostaja zgolj za Italijo (9914,5 točke).

Kolesarje zdaj čaka svetovno prvenstvo v Imoli, ki se bo začelo v četrtek. Poleg obeh junakov Toura Pogačarja in Rogliča bodo Slovenijo na SP zastopali še Jan Tratnik, ki bo kot edini nastopil v vožnji na čas, Polanc, Mezgec, Jani Brajkovič, Domen Novak in Luka Pibernik.