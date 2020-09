Kolesarje je na trasi oviral tudi veter, predvsem v prvi polovici, ki je šla rahlo navkreber (skupne višinske razlike je bilo približno 200 metrov), je tekmovalcem pihal v prsi.

Na začetku je progo močil tudi dež, v vsem tem pa se je najbolje znašel domačin, ki je traso prevozil s povprečno hitrostjo 53 kilometrov na uro. Branilec naslova, Avstralec Rohan Dennis, je bil peti.

Tratnik je po dobrem uvodu v drugem delu popustil, za kar so bile krive težave s krmilom. "V prvi polovici je šlo po načrtu, na polovici pa se mi je zlomilo krmilo, kar me je močno oviralo pri položaju na kolesu. Nisem mogel do dobrega ritma, do visokih hitrosti, saj desna roka ni bila stabilna, položaj na kolesu pa posledično neudoben. Zato sem se tudi bal padca. Iztisnil sem sicer vse, kar sem lahko. Nisem si pa mislil, da me bo prav na SP to doletelo," je za TV Slovenija po dirki povedal Tratnik.

V četrtek so v kronometru tekmovala dekleta, zmagala je Nizozemka Anna van der Breggen, slovenska reprezentantka Eugenia Bujak je bila 13. V soboto bo na sporedu ženska cesta dirka, v nedeljo pa še moška s slovenskima junakoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.