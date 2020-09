Le štiri dni po koncu francoskega Toura se začenja svetovno prvenstvo, ki bi po prvotnem koledarju moralo biti v Švici (Aigle-Martigny), a je zaradi pandemije koronavirusa kot nadomestni gostitelj vskočila Italija z Imolo. Zaradi lažje organizacije je mednarodna zveza UCI prvenstvo precej skrajšala, saj je iz tekmovalnega sporeda črtala vse preizkušnje mlajših selekcij (od vključno U-23 navzdol), tako da bodo nastopili le kolesarji in kolesarke v kategoriji elite v skupno štirih disciplinah: po dva kronometra in dve cestni dirki.

Slovenija je med elitno deseterico držav, ki imajo na cestni dirki pravico do maksimalnih osmih tekmovalcev, zato je moral selektor Andrej Hauptman s prvotnega seznama dva uvrstiti med rezerve. Odločil se je za Tadeja Pogačarja, Jana Polanca (oba UAE Emirates), Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), Luko Mezgeca (Mitchelton-Scott), Jana Tratnika, Domna Novaka, Luka Pibernika (vsi Bahrain-McLaren) in Janija Brajkoviča (Adria Mobil), med rezervisti sta pristala Matej Mohorič in Grega Bole (oba Bahrain-McLaren). Tratnik bo edini, ki bo nastopil na obeh preizkušnjah (v petek ob 14.25 na 37,1 kilometra dolgem kronometru, v nedeljo ob 10. uri na 258,2 kilometra dolgi cestni dirki), preostalih sedem samo v nedeljo na zadnji dan SP.

Selektor stoji za odločitvijo

»Bole je padel na dirki po Luksemburgu in je tako poškodovan, da ne more startati. Mohoričev padec na Touru je bil mogoče videti nedolžen, a mu je pustil nekaj posledic. Za sabo ima naporen in stresen Tour, na katerem je ogromno pomagal moštvenemu kolegu Mikelu Landi do skupno četrtega mesta. Glede na njegovo stanje, čeprav je bil pripravljen voziti, sem se odločil, da je zanj najbolje, če ostane doma. To je bila moja odločitev in stojim za njo,« je pojasnil Andrej Hauptman. Glede nenastopanja Pogačarja in Rogliča na kronometru je odgovoril: »Že pred Tourom smo se z njima dogovorili, da na SP ne bosta vozila na kronometru. Tisti, ki vozijo na skupno uvrstitev na Touru, sploh nimajo možnosti na tako hitrem kronometru, če pa so odlični kronometristi že bili v Franciji, so ga predčasno končali in odšli domov.«

Jan Tratnik je bil na kronometru na SP 2017 na Norveškem deseti, a je dosežek zasenčilo Rogličevo srebro v isti disciplini. »Za Imolo sta bili prvo in drugo mesto v reprezentanci za kronometer rezervirani za Pogačarja in Rogliča. A ko sem izvedel, da ne bosta vozila, sem priložnost takoj zagrabil. Forma je dobra, proga mi ustreza, zato upam, da bom imel v petek dober dan in da bom lahko posegel čim višje,« napoveduje 30-letni Primorec Jan Tratnik, ki je bil na nedavnem EP v Franciji šesti v kronometru in ki ga šest dni po koncu SP čaka nastop na Giru, kjer bo imel še tri vožnje na čas.