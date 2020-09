Miha Koncilija, prvi trener kolesarja Tadeja Pogačarja: Fenomen ima še veliko rezerv

Miha Koncilija je bil prvi trener kolesarja Tadeja Pogačarja, ko je ta pri devetih letih začel svojo športno pot v KD Rog Ljubljana. Kot trener je delal z njim skoraj šest let, nato pa sta ga trenirala še Andrej Hauptman in Marko Polanc. Koncilija je bil osem let kolesar v Rogu, v katerem je zdaj že 17. leto trener in strokovnjak za skavtiranje (iskanje talentov).