Po 3325 prevoženih kilometrih je Primoža Rogliča ločilo le še 36 kilometrov do zmage na Tour de France in kolesarskih nebes. Po uspešno prevoženih zahtevnih pirenejskih in še zahtevnejših alpskih etapah je malokdo verjel, da se bo Kisovčanu zalomilo prav na sobotnem kronometru. »Samo če ima Roglič res izredno slab dan, imam še možnosti,« je dan pred tem razmišljal njegov največji tekmec za zmago na dirki Tadej Pogačar.

Končni epilog je vsem poznan, manj pa vzroki, zakaj je do njega prišlo. Svoje videnje dogodkov prelomne 20. etape, na kateri je Roglič na vožnji na čas zapravil vso prednost in rumeno majico, je v pogovoru za časnik L'Equipe podal legendarni kolesar Eddy Merckx, ki ga razplet dirke ni presenetil. »Niti približno, kar vprašajte mojo ženo in znance. Že več dni sem govoril, da Rogličevih 50 sekund prednosti ne bo dovolj za zanesljivo zmago. Pogačar pred njim ni mogel napadati Jumbo-Visme, čakal je le na kronometer. In Rogličeva ekipa je to dopustila, čeprav je bila dovolj močna, da bi si z napadalnejšo taktiko že pred vožnjo na čas zagotovila večjo prednost. Prav iskala je poraz,« je s prstom na Jumb-Vismo pokazal Eddy Merckx.

Petkratni zmagovalec Toura je še prepričan, da se je nizozemsko moštvo igralo z ognjem, ko je Pogačarju dovolilo, da je bil ves čas dirke osamljeni jezdec, obenem pa pozabilo na dejstvo, da mladi kolesarski zvezdnik šteje le 21 let in da je bil po treh tednih na kolesu precej bolj svež od devet let starejšega Rogliča. »Nanj so pri Jumbo-Vismi preprosto pozabili. Odkrižati bi se ga morali že mnogo prej, zdaj so dobili lekcijo. Kot da bi pozabili na lansko Vuelto, kjer je Pogačar že kazal svojo moč,« je dodal Belgijec, sicer navdušen nad izjemnim potencialom, ki ga kaže Pogačar.