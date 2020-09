Jurša je v današnji izjavi ob robu seje DZ, na kateri sicer razpravljajo o interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, dejal, da nikoli ni bil povsem prepričan o Gantarjevi morebitni kandidaturi za predsednika DeSUS. Spomnil je, da se je Gantar ponudil za vodenje stranke do kongresa, ki bo predvidoma konec novembra.

»Razumem ga, da ima veliko obveznosti na področju zdravstva in ne bo kandidiral za predsednika stranke,« je povedal Jurša. Poudarja pa, da je za stranko ključna oseba, ki jo bo vodila v prihodnje.

»Smo demokratična stranka, pri nas so procesi evidentiranja kandidatov zelo zahtevni in zadeve potekajo tako, kot želi članstvo. Če bo članstvo našlo ustrezno osebo, bomo poslanci najverjetneje najbolj zadovoljni,« je še dodal Jurša. Želijo pa si, da je to nekdo, ki je pripravljen, odločen, sposoben, »ki bo jutri postal vodja DeSUS«.

Medtem ko je Pivčeva po odstopu z mesta predsednice stranke minuli teden napovedala vnovično kandidaturo na kongresu, pa je minister za zdravje in začasni zastopnik DeSUS Gantar v četrtkovi oddaji Tarča na TVS razkril, da se za to funkcijo ne namerava potegovati. »Vodim zahteven resor. Enostavno nimam ne časa ne možnosti, da se grem kampanje ali se ukvarjam še s čim drugim kot z zdravstvom,« je dejal.

Pivčeva, sicer ministrica za kmetijstvo, je minuli teden odstopila na seji izvršnega odbora, tik pred sejo sveta, ki bi verjetno odločal o njeni razrešitvi. Svet stranke je odločil, da bo DeSUS do kongresa zastopal Gantar.

Do napetih razmer v stranki so pripeljali očitki na račun Pivčeve zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji. Izgubila je zaupanje dela stranke in poslanske skupine, ki je ne vidi več niti na mestu ministrice za kmetijstvo.

Ali bodo sopodpisniki interpelacije ministrice, ki jo je napovedala LMŠ, se v poslanski skupini DeSUS za zdaj še niso dogovorili, je danes pojasnil Jurša. Po njegovih navedbah računajo oz. upajo, da se bo Pivčeva poslovila s položaja še pred obravnavo interpelacije v DZ.

Gantar sicer meni, da do glasovanja o interpelaciji ministrice ne bo prišlo.