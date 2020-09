V poslanski skupini DeSUS pričakujejo, da se bo vprašanje položaja kmetijske ministrice Aleksandre Pivec razrešilo še pred interpelacijo, je danes dejal vodja poslancev DeSUS Franc Jurša. Odločitev je sicer v rokah premierja Janeza Janše. A če bi Pivčeva ostala na položaju, koalicija po besedah Jurše ne bi imela več glasov njihovih poslancev.

Z Janšo so se o tem vprašanju že pogovarjali, a jim svoje odločitve še ni pojasnil. "Predvidevam pa. Ampak to predvidevanje bom nekaj časa še zadržal zase," je v izjavi za medije v DZ dejal Jurša.

Kako bi ravnali v primeru, da do interpelacije kljub vsemu pride, po besedah Jurše še niso govorili. Podpisov pod interpelacijo Pivčeve, ki so jo danes vložile poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB, niso prispevali. Je pa ponovil, da razpoloženje v poslanski skupini kaže, da bi interpelacijo v tem primeru podprli.

Možnosti, da bi Pivčeva ostala na položaju, Jurša praktično ne vidi. Če bi se to kljub vsemu zgodilo, pa koalicija ne bi imela več glasov poslancev DeSUS, je opozoril.

Jurša je komentiral tudi napoved, da naj bi se notranji minister Aleš Hojs po uspešno prestani interpelaciji danes z premierjem Janšo pogovoril o nadaljnjem ministrovanju. Vodja poslancev DeSUS je prepričan, da bo Hojs še naprej ostal minister.

Ponovil je tudi, da razume odločitev Tomaža Gantarja, ki po odstopu Pivčeve začasno vodi DeSUS, da ne kandidira za predsednika stranke, saj ima težak resor. "Razumem, da moraš ogromno vlagati v stranko in da bi bilo to zanj sila naporno," je povedal.

Da bi za ta položaj kandidiral sam, je odločno zavrnil. Vprašanje, ali bi lahko položaj ponovno prevzel bivši predsednik Karl Erjavec, pa je po besedah Jurše vprašanje zanj. Potrdil pa je, da se z Erjavcem pogovarjata, saj sta 15 let sodelovala v stranki. "Dobro sva sodelovala, imela sva odlične odnose. Normalno je, če si človek, da te politika potem ne razdvaja," je dodal.

Zamenjavo za kmetijsko ministrico po besedah Jurše že imajo, ni pa želel potrditi, ali bi bil to lahko trenutni državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek.

»Dvojnih meril niti ne skriva«

Interpelacijo je pripravila in v sopodpis drugim strankam poslala LMŠ. Podpisale so jo še tri opozicijske stranke, medtem ko je kljub nekaterim ugibanjem ni sopodpisala koalicijska DeSUS.

Kot so uvodoma spomnili predlagatelji interpelacije, smo mediji v zadnjih tednih razkrili več dogodkov, ki kažejo na ponavljajoč se vzorec spornih ravnanj ministrice Aleksandre Pivec. "Kot kaže, je ministrica pri svojem delovanju storila več nepravilnosti, kršila zakon, hkrati pa ravnala netransparentno, saj je javnosti namenoma prikrivala dejstva, ki so v javnem interesu. Pivčeva ni ravnala nepravilno zgolj v zadevi SRIPT, ampak tudi v drugih primerih. Številne afere mečejo 'temno luč' na njeno ministrsko delo in integriteto," so navedli.

Ravnanja Pivčeve, povezana z njenim dvodnevnim zasebno-službenim obiskom na Krasu (Vinakras) ter nastanitvijo v izolskem hotelu Marina, pa tudi njena "ponavljajoča se zatekanja k izmuzljivim in spreminjajočim se utemeljitvam, ki jih ne uspe (ali ne more) podpreti z dokazi", so po ocenah vlagateljev interpelacije najmanj vzorčni primer oblastniške arogance. Ob tem ugotavljajo, da ministrica svojih dvojnih meril oziroma "dojemanja lastne prvorazrednosti" niti ne skriva.

V interpelaciji so izpostavljeni tudi očitki v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT, ki se jih je sicer otepala že lani, v času vlade Marjana Šarca.

Spomnili so, da je glede tega v postopku zoper ministrico Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da je ministrica tako v času, ko je opravljala delo državne sekretarke v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot tudi v času ministrovanja trikrat kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Stranke bodo interpelacijo podrobneje predstavile na novinarski konferenci.