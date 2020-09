Po njegovih besedah je ključno, da bo obravnava pravočasna in kakovostna ter brez plačila iz žepa, so Gantarjeve besede povzeli na ministrstvu.

Razpis bo po njegovem pojasnilu pripravljen za omejeno obdobje dveh let. To pomeni, da po končanem razpisu zasebni izvajalec ne bo postal del javne zdravstvene mreže. V rebalansu proračuna so za letošnje leto namenjena sredstva v višini 14 milijonov evrov. Sredstva v prihodnjem letu pa so načrtovana v višini dodatnih 28 milijonov evrov, je izpostavil Gantar, ki zagotavlja, da je zagovornik javnega zdravstva.

Podatki po njegovih besedah kažejo, da so se čakalne dobe kljub vsem poskusom njegovih predhodnikov za odpravo problema v okviru javnih zavodov le še podaljševale. Nad strokovno dopustno čakalno dobo je bilo decembra 2013 5,6 odstotka vseh čakajočih, v začetku marca letos pa je ta delež znašal že 36,1 odstotka. Glede na to so prednostna področja po njegovih besedah tista, kjer število čakajočih bolnikov pri vseh stopnjah nujnosti presega najdaljšo dopustno čakalno dobo.

Predlog iz petega protikoronskega zakona, da se za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne vsem zdravstvenim izvajalcem, tudi zasebnikom, so danes pozdravili v NSi. Po mnenju ministra iz vrst NSi Janeza Ciglerja Kralja je treba narediti ta korak, ker dosedanji načini skrajševanja čakalnih vrst niso bili uspešni.