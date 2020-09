Predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin je zadovoljen, da je bil današnji sestanek konstruktiven, da bo koalicija s polno paro delovala naprej. Večji del pogovora so sicer danes namenili soočanju z razmerami v zvezi s covidom-19. Tonin je vesel napovedi začasnega zastopnika DeSUS Gantarja, da ta stranka ostaja v koaliciji in si bodo skupaj prizadevali, da še v prihodnje delajo za državo.

"V koaliciji se bomo trudili, da svoje naloge izpolnjujemo v skladu z dogovorom," je povedal Gantar, ki bo po odstopu Pivčeve z mesta predsednice DeSUS do novembrskega kongresa zastopal stranko na koalicijskih srečanjih. V kratkem bodo po njegovih besedah "rešili vprašanje podpredsedniškega mesta Pivčeve v vladi".

Odprto je vprašanje, ali bo podpredsedniško mesto namesto Pivčeve zasedel Gantar. O tem, ali je podpredsednik vlade lahko tudi začasni zastopnik stranke, danes podrobno niso govorili, je povedal Tonin. Je bilo pa po njegovih navedbah jasno sporočeno, da so predsedniki koalicijskih strank zaradi lažjega opravljanja dela in koordinacije vlade obenem tudi podpredsedniki vlade.