Ministru Hojsu tudi interpelacija ni prišla do živega

Aleš Hojs ni in nikoli ne bo primeren za ministra, je ob petkovi obravnavi interpelacije vztrajala opozicija. V koalicijskih SDS, NSi in SMC ter v njihovi podpornici SNS so se postavili Hojsu v bran. Njegovega ministrovanja torej nista ogrozila niti “nepreklicni odstop” niti interpelacija.