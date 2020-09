Vodje poslanskih skupin in predsednik DZ Igor Zorčič so se namreč po pojavu primera okužbe s covidom-19 v DZ, po katerem je nekaj poslancev LMŠ v karanteni oz. samoizolaciji, posvetovali glede izvedbe izredne seje, na kateri bodo na zahtevo štirih opozicijskih strank odločali o delu in odgovornosti ministra Hojsa.

V LMŠ so namreč v torek, ko so javnost obvestili o okužbi strokovne sodelavke poslanske skupine, izrazili pričakovanje, da bo manjkajočim poslancem v skladu z novimi rešitvami v poslovniku DZ omogočeno glasovanje na daljavo.

Izredna seja za interpelacijo je bila glede na predlog dnevnega reda kolegija DZ sprva predvidena za ponedeljek, 14. septembra, a so se zdaj dogovorili, da bo nekaj dni pozneje, da zagotovijo vse tehnične pogoje za sodelovanje poslancev na seji na daljavo.

Interpelacijo Hojsa so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložile zaradi odločitve ministrstva, s katero je odpravilo prepoved koncerta za nekatere spornega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Hojs je v odgovoru, ki ga je DZ prejel 24. junija, očitke o nepravilnostih zavrnil.

Pričakovati je, da ga bo koalicija z izjemo nekaj poslancev DeSUS podprla. Hojs se je namreč danes zaradi podpore na interpelaciji sestal s poslanci DeSUS. Kot je povedal v izjavi novinarjem po seji vlade, ima podporo dela poslancev te stranke, dela pa ne.

Ponovno jim je predstavil razloge, zakaj meni, da v primeru koncerta Thompsona notranje ministrstvo ni naredilo nič drugače kot je povedalo sodišče. "To razumejo. Jasno pa je, da nasprotujejo nastopom ustaških zvezdnikov v Sloveniji, kar razumem," je dodal Hojs. Koliko glasov te stranke bo prejel, bodo po njegovih navedbah videli na glasovanju.

Po njegovem mnenju je gotovo težava, če ima koalicijska stranka različna videnja o programu in zavezah koalicije. »A pri tako ideološki interpelaciji, kot je ta, ne vidim takih težav,« je dodal zaradi neenotne podpore DeSUS. Začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar je danes glede podpore poslanske skupine Hojsu povedal, da se o tem še niso pogovarjali, a se bo s poslanci sestal.

Hojs je sicer premierju Janezu Janši poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme konec junija, a Janša o odstopu ni obvestil državnega zbora. Pozneje je pojasnil, da je Hojsa prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve.

»Povedal sem mu, da bom ostal do interpelacije, kaj bo potem, pa se bomo pogovarjali po interpelaciji,« je danes dejal Hojs.