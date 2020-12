Ob informacijah in očitkih, da zoper njega poteka predkazenski postopek, tako informacijo naj bi dajala policija, je Hojs policijo in druge pristojne institucije javno pozval, da vse postopke izvedejo hitro, strokovno in v skladu z zakonodajo, saj želi, da se očitki potrdijo ali dokončno ovržejo, so zapisali na spletni strani MNZ. A dodali novo informacijo, da zoper njega policija ne vodi nobenega postopka.

Medtem pa sta člana Štajerske varde Vlado Čehić in Anica Bidar, tudi sopredsednica stranke Zedinjena Slovenija, na današnji izjavi za medije navedla, da sta proti več članom vlade vložila kazenske ovadbe. Zadnja leti na ministra Hojsa, ki mu Čehić očita prekoračitev pooblastil, ker je pozival k ukrepanju zoper raperja Zlatka.

Iz vabila na izjavo je bilo razumeti, da bo šlo za izjavo civilne iniciative Vsi smo Zlatko! Kot je v izjavi povedala Bidarjeva, niso želeli izkoristiti Zlatkovega imena, a ovadbo vlagajo tudi zato, da »zaščitijo Zlatka in istočasno vse državljane«. Pri tem so se s civilno iniciativo uskladili, je navedla.

Kazensko ovadbo je zoper Hojsa sicer vložil Čehić kot posameznik, in sicer na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Zmotilo ga je, da je Hojs po tistem, ko je Zlatko posnel direktorja NIJZ Milana Kreka, »pozval policijo in okrožno tožilstvo, da posredujejo, uvedejo postopke in ga kaznujejo«. »Notranji minister je notranji minister. Imamo sodno vejo oblasti in si tega ne bi smel dovoliti in privoščiti,« meni Čehić. Poudaril je, da je Zlatko »po vseh zakonih nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže«.

Po besedah Bidarjeve pa naša država, ko jim nekdo ali neka skupina ni všeč, začne voditi postopke in sprejemati zakone, kako bodo nekoga utišali. To je po njenem mnenju nedopustno, zato je tudi sama vložila kazensko ovadbo zaradi hudodelstva proti človeštvu proti premierju Janezu Janši, ministroma Hojsu in Tomažu Gantarju, infektologinji Bojani Beović, direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanu Kreku in vladnemu govorca za covid-19 Jelku Kacinu, pa tudi proti predsedniku republike Borutu Pahorju.