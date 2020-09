Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala in drugih dražiteljev ni bilo, ker parcela ni bila komunalno opremljena in ni imela urejenega dostopa. Leži na pobočju, po katerem bi si moral lastnik sam – tako je veljalo v času prodaje – zgraditi izredno strmo cesto. A potem ko je parcelo po posredovanju Radivoja Andjelkovića, prijatelja Aleša Hojsa in tedanjega svetovalca na mestni občini Koper, kupil Rus Marat Idrisov, se je koprska občina čudežno odločila, da bo to območje sama komunalno uredila. Zgradila bo cesto in kanalizacijo, poroča Mladina.

Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov. V Kolombanu so bili po letu 2011, kot so pri Mladini razbrali iz Gursovega registra, sklenjeni le trije posli, pri katerih so na prostem trgu posamezniki prodali komunalno opremljena gradbena zemljišča z neposrednim dostopom do dovozne poti. Leta 2017 po 202 evra za kvadratni meter in septembra lani po 134 evrov za kvadratni meter (vse brez davka). Toda nobena od teh parcel – in to je v nepremičninskih poslih na obali bistveno – nima pogleda na morje.

Občina bi torej parcelo zlahka prodala po več kot 300 evrov za kvadratni meter oziroma za več kot milijon evrov. Ker je ni, je pri tem proračun oškodovala za 905 tisoč evrov. Kaj pa Hojs, za koliko je neupravičeno obogatel? Od ruskega posrednika je 882 kvadratnih metrov veliko parcelo kupil za 75.910 evrov oziroma po 86 evrov za kvadratni meter. Če bi jo kupil po tržni ceni 300 evrov za kvadratni meter, bi plačal 264.600 evrov. To pomeni, da je v žep pospravil vsaj 188.690 evrov premoženjske koristi, so izračunali.