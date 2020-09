Z današnjo 18. etapo se je na dirki po Franciji za kolesarje končalo najhujše, kar se tiče kolesarjenja po težkih vzponih. Čakata jih zgolj še dve ravninski etapi in odločilni sobotni gorski kronometer. Primož Roglič pa lahko že po današnji etapi počasi da hladiti šampanjec, saj je tudi danes brez težav obranil vse napade konkurentov in pokazal, da je zasluženo oblečen v rumeno majico. »Za nami je res težka etapa, že druga zaporedoma. Ampak še enkrat, ekipa je opravila odlično delo, sam sem bil ves čas zraven. Še en dan manj,« je dejal po etapi.

Po včerajšnji kraljevi etapi in po brutalnem vzponu na Col de la Loze so se danes kolesarji še vedno nahajali v Alpah. V 175 kilometrih je vse na dirki po Franciji čakalo kar pet kategoriziranih vzponov, zadnji je bil celo ekstra kategorije, kjer je kolesarje na koncu čakalo celo nekaj kilometrov makadamske ceste. Vsa razlika v težavnosti današnje etape in včerajšnje je bila, da je bil zadnji vzpon na sporedu 30 kilometrov pred ciljem in je bilo tako treba dobro razporediti moči tudi za spust in zaključni ravninski del, kar pa je vseeno nekoliko lažje, kot da se etapa zaključi s ciljnim vzponom.

Najboljšim se je malce poznalo, da so včeraj opravili z najtežjo etapo na letošnji dirki, a hkrati so se vsi zavedali, da je danes ena izmed zadnjih priložnosti za ustvarjanje večjih razlik v skupnem seštevku. Čez prve štiri kategorizirane vzpone je šlo v glavnini dokaj mirno, v ospredju se je zbrala tudi močna skupina ubežnikov. Predvsem največji poraženci letošnje dirke – ekipa Ineos-Granadier – je kazala veliko željo po etapni zmagi. Znova je bil zelo dejaven Richard Carapaz , ki je bežal že včeraj, v vodilni trojki pa je bil še njegov ekipni sotekmovalec Michal Kwiatkowski in pa Pello Bilbao iz ekipe Bahrain Mclaren. Nekaj časa je trojici v begu delal družbo tudi Švicar Marc Hirschi , ki je že osvojil etapo na letošnji dirki. Hirschi je bil še najmočnejši na tretjem vzponu na Col des Saisies, nato pa je padel na spustu in zaostal.

So najboljši že čestitali Rogliču?

V glavnini je bilo pred prelazom na zahtevni vzpon na plato Gliere vse mirno. Odločilni vzpon so začeli z osmimi minutami zaostanka za vodilno trojico, a hitro po vstopu na zahteven klanec se je tudi tempo v glavnini razživel. Takoj na začetku je z napadom iz glavnine poskušal Mikel Landa (Bahrain-Mclaren), ki se je odlepil od glavnine, saj ekipa Jumbo-Visme na njegov napad ni reagirala. Njegov zaostanek za Rogličem pred začetkom etape je bil namreč previsok, da bi bil nevaren za prevzem rumene majice. Je pa Landa z napadom virtualno pridobival mesta v skupnem seštevku in se vmes s sedmega mesta prebil do četrtega. V ospredju sta se člana Ineosa odlepila od konkurenta Bilbaa in krenila proti etapni zmagi, Carapaz pa je Tadeju Pogačarju tudi odvzel pikčasto majico za najboljšega hribolazca.

Ravno mladi Komendčan je bil najbolj dejaven v glavnini ob koncu vzpona na Col des Saisies in je tudi poskrbel, da so najboljši nevtralizirali napad Lande. Na zahtevnem makadamskem delu je največ moči prikazal nosilec rumene majice Roglič, ki je tako še enkrat več dokazal, da je letos najmočnejši na dirki. Priboril si je celo nekaj prednosti, a je takoj po prihodu na asfalt počakal konkurente.

Osmoljenec tega dela etape je bil Richie Porte, ki je imel težave z zračnico in je za trenutek izgubil skupno četrto mesto. Se je pa Porte s pogumno vožnjo na spustu vrnil med najboljše in tako vseeno zadržal svoje mesto v skupnem seštevku. Po izjemno napadalnem kolesarjenju najboljših se je prednost vodilnih dveh zmanjšala na pet minut, kar pa je bilo še vedno dovolj za zadnjih 30 kilometrov etape. Tudi tempo v glavnini je po vseh največjih pasteh popustil, najboljši so med seboj spregovorili tudi nekaj besed. Čeprav ni možno točno vedeti, kaj so se med sabo pogovarjali, se je zdelo, da so najboljši že čestitali Rogliču za uspešno dirko, saj so prav vsi z nosilcem rumene majice opravili kratek pogovor, Roglič pa je po ramenih potrepljal tudi Pogačarja, ki je še vedno drugi v skupnem seštevku.

Čeprav je kolesarje do konca etape čakal še en lažji vzpon, je zadnjih 10 kilometrov minilo mirno, brez poskusov napada na najboljšega. Brez težav sta tako prednost obdržala tudi Kwiatkowski in Carapaz, ki sta med sabo obračunala za etapno zmago. Do pravega obračuna na koncu sploh ni prišlo, saj sta se kolesarja dogovorila za skupni prihod v cilj, Carapaz pa je svojega klubskega kolega spustil pred sebe. Oba sta imela sicer danes priložnost za zmago, a ker je Carapaz osvojil pikčasto majico, je pustil zmago Kwiatkowskemu. Tako sta se oba znašla na zmagovalnem odru. Tretji je bil na koncu član Jumbo-Visme Wout van Aert, četrti Roglič, peti pa Pogačar.

V skupnem seštevku danes kljub poskusom ni prišlo do sprememb. Najboljši kolesar na letošnjem Touru ostaja Primož Roglič, ki ima še vedno 57 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem, tretji pa je Kolumbijec Miguel Angel Lopez z zaostankom 1:27.