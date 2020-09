Kraljevska etapa 107. dirke po Franciji je šla Angelu Miguelu Lopezu, a to ni bil dan za žalost, pač pa za veselje. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta osvojila drugo in tretje mesto ter sta še en dan bližje slovenskemu slavju na Elizejskih poljanah. Vsi drugi pa so toliko zaostali, da se bo kdo drug težko prebil na oder za zmagovalce. Kolumbijec je vsaj minuto pribil vsem svojim tekmecem. Vsak je prišel do konca v svojem tempu, kolikor je imel moči v nogah.

Roglič upa, da je Slovenija ponosna »Vesel sem, da je ta etapa za nami. Bilo je brutalno, zadnji trije, štirje kilometri se ne morejo primerjati z ničemer. Nisem zmagal, sem pa pridobil nekaj časa v generalni razvrstitvi,« je odleglo Primožu Rogliču. Še dobro, da so bili prisotni slovenski navijači, da so Rogliča podprli. »Imam informacije, koliko jih je tu. Moja družina je v Franciji že od nedelje. Noro je zadnje dni, ogromno slovenskih zastav vidim na vsakem metru. Nimam besed. To je neverjetno. Da ti dodatno energijo, ki jo še kako potrebuješ, sploh zdaj, v zadnjem tednu.« Kaj pa v Sloveniji, ve, kako je tam? »Ne, upam pa, da poskrbimo za zabavo in da so ljudje ponosni na nas.« Seveda so, kaj ne bi bili. A pred karavano so še težki dnevi, ni še konec vsega hudega. Že danes bo morda še težja etapa, ker so noge utrujene, vzponom pa ne bo ne konca ne kraja. Že skoraj od starta v Meribelu se bo vlekel 18-kilometrski, praktično metra ne bo ravnine, v zaključku najprej izjemno strma klančina na planoto Glieres, v zadnjih 30 kilometrih pa še nekaj ceste navkreber, a več spusta. »Delo še ni opravljeno, še so težke etape in Tadej Pogačar je odličen hribolazec,« bo Roglič še vedno pozoren na svojega največjega konkurenta, ki pa mu je na kraljevskem vzponu še pribil nekaj sekund. Je bil načrt, da napade? »Saj ste videli, kako se je razvilo. Vedno moram biti pripravljen, tokrat je bila priložnost, da nekaj storim.«

Pogačar: Ni še vsega konec Devet let mlajšemu Slovencu bi se rumena majica lahko izmuznila, čeprav ima še čas. »Ni še vsega konec, vse se še lahko zgodi. Še vedno lahko zmagam, sem drugi ali celo ostanem brez stopničk. Težko bo, ampak se bomo borili. Tokrat sem izgubil nekaj sekund, sem pa dal vse od sebe,« je povedal Tadej Pogačar, ki se mu je nevarno približal 26-letni Kolumbijec Miguel Angel Lopez, tretji s predlanskega Gira in Vuelte. »Nad dva tisoč metri je moj teren, počutim se kot doma, kar sem izkoristil. To je bila moja najbolj impresivna zmaga,« se je pohvalil Miguel Angel Lopez, ki mu je ustrezal tudi razgiban teren zaključnega vzpona. »Dirka se v tretjem tednu spreminja. Doslej je bil tempo previsok, da bi lahko izkoristil svoje prednosti, ni bilo prostora za napade, a zdaj so vsi že utrujeni,« je namignil, da bo vnovič poskusil tudi danes. Toda v napovedih je ostal skromen. »To je moj prvi Tour, čeprav sem vozil že kar nekaj tritedenskih dirk, cilj pa je bil, da pripeljem do Pariza. Za zdaj hočem le uživati in naj se zgodi, kar se mora zgoditi.« Najprej še zadnja alpska etapa, nato pa se bo začela matematika pred kronometrom. »Meni ta disciplina ne leži, mislim, da sta Slovenca vsaj za minuto boljša,« je izračunal na hitro. Najbrž tudi to, da je tretja stopnička v Parizu že rezervirana zanj, če danes ne izgubi proti zaostankarjem.

Tour v številkah 17. etapa (Grenoble – Meribel Col de la loze, 170 km): 1. Lopez (Kol, Astana) 4,49:08, 2. Roglič (Jumbo-Visma) + 0:15, 3. Pogačar (oba Slo, UAE Team Emirates) + 0:30, 4. Kuss (ZDA, Jumbo-Visma) + 0:56, 5. Porte (Avstral, Trek-Segafredo) + 1:01, 6. Mas (Movistar) + 1:12, 7. Landa (oba Špa, Bahrain-McLaren) + 1:20, 8. Yates (VB, Mitchelton-Scott) isti čas, 9. Uran (Kol, EF Pro Cycling) + 1:59, 10. Dumoulin (Niz, Jumbo-Visma) + 2:13, 28. Polanc (UAE Team Emirates) + 18:40, 39. Mohorič (Bahrain-McLaren) + 22:04, 121. Mezgec (vsi Slo, Mitchelton-Scott) + 29:26. Skupno: 1. Roglič 74,56:04, 2. Pogačar + 0:57, 3. Lopez + 1:26, 4. Porte + 3:05, 5. Yates + 3:14, 6. Uran + 3:24, 7. Landa + 3:27, 8. Mas + 4:18, 9. Dumoulin + 7:23, 10. Valverde (Špa, Movistar) + 9:31, 44. Polanc + 2,15:03, 82. Mohorič + 3,23:51, 92. Mezgec + 3,46:58.