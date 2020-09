Če ne bi bilo korone, bi jih bilo več tisoč, a je bilo slovenskih navijačev na kraljevski etapi v spodbudo petim našim kolesarjem s prvima imenoma dirke na čelu še vseeno največ. Večina se jih je zbrala v slovenskem kotičku dobra dva kilometra pred ciljem prelaza Col de la Loze. Na višini že čez dva tisoč metrov nadmorske višine, kjer ni več dreves.

Prešerno je bilo s plesom ob Golici – tokrat pač samo iz zvočnikov – in s planinskim humorjem v kolesarski družbi. Saj mnogi so oboje. Marko Mohorčič in Sebastjan Komac sta bolj obžalovala, da ju niso spustili na vrh, »ker tam je baje zastonj pivo«. Le do dveh kilometrov do cilja so spuščali gledalce, tudi dvojec z goriškega konca so ustavili, čeprav so nekateri prišli dlje. Kdo bi razumel Francoze. A niso tarnali, ko so se nižje zbrali z vseh koncev Slovenije. »Združeni smo, imamo se fino in navijamo za vse športnike,« je dejal nekdanji veslač Jani Klemenčič, ki bi rad videl slovensko slavje na Elizejskih poljanah. Kot kaže, se bo izšlo. »Ker ženske so rekle, da bodo šle v Pariz le, če bodo odprte trgovine,« je dodal Gorazd Lukman.

Žena na kolo, mož v gradbena dela

Do tja je kar daleč, še nekaj dela čaka tudi navijače. Tokrat so se porazdelili po 21-kilometrskem vzponu, tudi na prelazu Madeleine jih je bilo kar nekaj. Ob vznožju smo srečali družino iz Radencev, ki je zaradi koronavirusa Nizozemsko zamenjala za Francijo. »Bili smo na Azurni obali, dirka je le dodatek. Noro, kakšna karavana je to,« je bila presenečena Urša Jelen, ki se ne boji, da naša dva ne bi slavila na koncu. Dobro se ji zdi, ko zdaj Slovence vsi pozdravljajo. »Po tablici vidijo, potem pa vzklikajo Roglič in dvigujejo palce. Lahko smo zelo ponosni,« pristavi njen oče Oliver Jelen, ki kar ne more verjeti, kam vse rinejo kolesarji: »Noro, da to zdržijo, in to kar tri tedne. Jaz 'crknem' že na Pekrsko gorco.«

To je bil le uvod v slovenski ovinek, ki ga je dobesedno zakoličila družina iz Litije. »Žena Ksenja je šla gor s kolesom, mene pa so čakala gradbena dela. Klini, karabini, vezice…« se je malce pohvalil Marko Adamovič, ki je z vsemi zastavami, majicami in plakati opravil delo za več ljudi. To so navijaške izkušnje z lanske Vuelte in od drugod. »Imam še megafon, na radiu zavrtim Rogličevo himno in Golico.« Le televizija jim še manjka, sta jo pa imela francoska soseda, ki jima je hčerka Maja Adamovič Jug pridno nalivala džin tonik. Lani v Španiji jim je pomagala do šampanjca, ker zna jezik, tokrat so ga že imeli na hladnem: »S Francozi se ne moreš nič zmeniti, nič ne znajo.«