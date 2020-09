Kraljeva etapa je postregla z izjemno zahtevnim in razburljivim zaključkom. Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta na letošnji dirki po Franciji slavila že tri etapne zmage, sta danes morala premoč priznati Miguelu Angelu Lopezu in sta etapo končala na drugem in tretjem mestu. Vseeno je to še en odličen dan za slovensko kolesarstvo.

Kolesarji so opravili z najtežjo etapo letošnje dirke po Franciji. V 170 kilometrih so se sicer spopadli z zgolj dvema vzponoma, a obema ekstra kategorije in oba sta bila na sporedu ob koncu etape. Etapa se je začela v Grenoblu. Prvih 90 kilometrov je bilo večinoma ravninskih, nato pa se je za karavano začel pekel. Sledil je prvi vzpon na 2000 metrov nadmorske višine na letošnji dirki po Franciji. Povzpeli so se na prelaz Col de la Madeleine, ki ima vrh točno na omenjeni višini. Klanec je bil dolg 17,1 kilometra, povprečni naklon pa je znašal 8,4 odstotka. Nato je sledil dolg spust in takoj za tem še vzpon na letošnjega očaka Toura Col de la Loze, ki se nahaja nad Meribelom. Na vrhu (2304 metri nadmorske višine) 21,5 kilometrov dolgega klanca s povprečnim naklonom 7,8 odstotkov je bil tudi cilj kraljeve etape.

Lopez močnejši od obeh Slovencev

Po pričakovanjih se je v začetku etape nabralo nekaj pogumnih kolesarjev, ki so se podali v beg. Bilo jih je pet, a realnih možnosti za etapno zmago niso imeli. V ozadju je glavnina favoritov prišla skupaj do prvega vzpona, potem pa se je že na Col de la Madeleine začel boj na odpadanje. Za narekovanje močnega tempa je skrbela ekipa Bahrain Mclarna, ki je želela narediti čim več škode in pripraviti dober teren za napad kapetana Mikela Lande, ki se je pred začetkom etape nahaja na sedmem mestu skupne uvrstitve. Vseeno so vsi najboljši prišli skupaj na vrh prvega vzpona in se skupaj spustili v dolino. V ospredju so vztrajali še trije kolesarji, ki so zadnji vzpon pričeli s prednostjo dveh minut. Tudi ob začetku vzpona je tempo v glavnini narekovala ekipa Bahrain Mclarna, za njo so bili postavljeni člani ekipe Jumbo-Visma z rumeno majico, Primožem Rogličem, sledili je Pogačar, ki je imel ob sebi zgolj še enega pomočnika, nato pa vsi ostali. Glavnina je zadnjega ubežnika Richarda Carapaza ujela 3 kilometre pred ciljem. Boj za etapno zmago se je začel že malo prej, takoj za krajem Meribel. Klanec se je v zadnjih petih kilometrih postavil praktično navpično, na nekaterih mestih je bil naklon krepko preko 20 odstotkov. Največ moči je v izjemno zahtevnem zaključku pokazal Miguel Angel Lopez, ki je odločilni napad sprožil 2 kilometra pred ciljem, si privozil dobrih 10 sekund prednosti, ki juh ni več izgubil.

Edina, ki sta Kolumbijca lahko držala na »varni« razdalji sta bila izvrstna Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta v zadnjih kilometrih obračunala tudi med seboj. Čeprav sta se Slovenca trudila, člana Astane nista mogla več ujeti. Lopez je v cilj prišel s prednostjo 15 sekund pred Rogličem, ki se je v internem dvoboju otresel Pogačarja in tako naredil velik korak k končni zmagi na Touru. Pogačar je zaostal še dodatnih 15 sekund za prvim kolesarjem sveta, ki ima sedaj v skupnem seštevku 57 sekund prednosti pred Pogačarjem, z izjemno današnjo predstavo pa je na tretje mesto prišel Lopez, ki za Rogličem zaostaja +1:26. »Žal zopet nisem zmagal, bil sem drugi, a vseeno dober dan za nas, saj sem povečal prednost v skupnem seštevku. Zadnji štirje kilometri so bili brutalni in si kar srečen, ko prideš v cilj,« je v cilju razlagal Roglič, ki je dejal, da dirka še ni odločena: »Dobro je imeti 17 sekund prednosti več, kot pred začetkom današnje etape, a prednost ni nikoli dovolj velika. Če imaš prednosti 5 minut, si je želiš imeti 10 in tako dalje.«