Današnja etapa med Bour en Bressom in Champagnolom je bila prva v zadnjem tednu, ki so jo najboljši lahko prekolesarili malo bolj sproščeno. To pa ne pomeni, da so 166,5 kilometra prevozili po ravnini. Ravno nasprotno. Opravili so kar nekaj višinskih metrov, a vseeno teren ni bil tako zahteven, da bi kapetani lahko napadali in pridobivali proti Primožu Rogliču, ki je pred jutrišnjim kronometrom varno v rumeni majici vodilnega. Je pa ravno 30-letnik bil previden z napovedmi pred današnjo etapo: »Noben dan na Touru ni lahek. Tudi danes bo treba biti sto odstotno osredotočen na vsak meter ceste, da se ne zgodi kaj nepredvidljivega,« je dejal pred začetkom 19. tekmovalnega dneva. Roglič je skupaj s svojimi zvestimi pomočniki iz ekipe Jumbo-Visma delo opravil odlično in se v cilj pripeljal v skupini z vsemi najboljšimi v skupnem seštevku. Ta je za zmagovalcem Sorenom Kragh Andersonom zaostala dobrih sedem minut.

Čeprav je bil Roglič previden pred začetkom, je kmalu postalo jasno, da je v glavah najboljših že jutrišnji težak kronometer. Ta ne bo odločal zgolj o uvrstitvah v skupnem seštevku, odvil se bo tudi boj za pikčasto majico, v katerem sta vključena tudi še oba naša najboljša. Pred jutrišnjo etapo ima v tej posebni razvrstitvi Ekvadorec Richard Carapaz dve točki prednosti pred Tadejem Pogačarjem in sedem pred Rogličem, na jutrišnjem vzponu pa je na voljo še 10 točk. Dogajanje v glavnini je šlo na roko vsem kolesarjem na dirki. »Upam, da bo dan miren in se bom lahko dobro ogrel za jutri,« so bile želje Pogačarja. Z zmernim tempom glavnine je bil zadovoljen tudi Remi Cavagna , ki se je odločil za samostojni beg in bil v središču pozornosti več kot 100 kilometrov. Tempo po razgibanem terenu je bil primeren tudi za sprinterje, ki so se tako lahko pripravljali za ciljni sprint in boj za etapno zmago. Svojo dnevno pripravljenost pa so preverili že 50 kilometrov pred ciljem, ko so noge ogreli na letečem cilju.

Kragh Andersen znova ugnal sprinterje

Takoj po letečem cilju se je začelo odvijati tudi z napadi na etapno zmago. Kmalu je z begom poskušalo več kolesarjev, a so sprinterske ekipe v glavnini hitro reagirale in nevtralizirale prve poskuse. Slabih 30 kilometrov pred ciljem so se za napad odločili kolesarji, ki so bili pred začetkom etape glavni kandidati, da bi postali junaki dneva. V napad je šlo 12 kolesarjev, večinoma vsi specialisti za sprint. V borbi za zmago se je znašel tudi slovenski specialist za tovrstne zaključke etap Luka Mezgec, ob njem sta bila glavna kandidata za zmago še Sam Bennett in Peter Sagan. A svoje račune v ubežni skupini je imel tudi Kragh Andersen, ki je vse ugnal že v 14. etapi, ko je bil Mezgec nato drugi. Andersen je takrat napadel 3 kilometre pred ciljem, danes je vse presenetil z odločilnim napadom 15 kilometrov pred ciljno črto. Ostali sprinterji so napad Danca ponovno nemo opazovali in taktizirali med seboj. Kragh Andersen si je privozil minuto prednosti pred enajsterico zasledovalcev do zadnjega kilometra in brez težav slavil novo veliko zmago.

V sprintu za drugo mesto je bil znova najmočnejši Luka Mezgec, ki je zabeležil še en vrhunski rezultat, ki pa ima grenak priokus. »Nimamo kaj, spet sem bil drugi. Etapa je bila super intenzivna. Na koncu je bila borba. Z malo sreče bi lahko bil spredaj, a Andersen je spet v pravem trenutku skočil. Vsi smo se pogledali, ampak on nam je ušel. Je pa res, da moraš imeti v teh zadnjih 20 kilometrih tudi noge. Tri ekipe smo bile med ubežniki po dva, ampak ga nismo več ujeli,« je po etapi dejal Mezgec. V glavnini je bilo dogajanje povsem mirno. Brez zapletov so do cilja prišli z zaostankom 7:38. »Še en dan je za nami, bil je kar hiter, posebej od starta in potem proti koncu, ko se je oblikoval beg in iz katere je prišel tudi zmagovalec. Za nas je bil to še en dober dan. Jutri pa 'ful gas' v kronometer,« je v maternem jeziku za organizatorja Toura dejal Roglič.