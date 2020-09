Jošihide Suga je bil v japonskem parlamentu s 314 od 462 glasov pričakovano potrjen za novega premierja, potem ko ga je vladajoča konservativna Liberalnodemokratska stranka že izvolila za svojega voditelja po odstopu Šinza Abeja z vseh položajev zaradi šibkega zdravja. Suga (71) je takoj imenoval svojo vladno ekipo. V prejšnjo ni posegel drastično, saj je položaje obdržala večina ministrov.

Med njimi so finančni Taro Aso, ki je bil eden osrednjih članov Abejeve vlade, zunanji minister Tošimitsu Motegi in ministirica za olimpijske igre Seiko Hašimoto. Najmlajši minister ostaja okoljski Šinjiro Koizumi (39), sin nekdanjega premierja Juničira Koizumija. Obrambni minister bo mlajši Abejev brat, Nobuo Kiši.

Suga je ob potrditvi dejal, da bo v veliki meri nadaljeval Abejevo ekonomsko politiko, tako naj država ne bi doživljala večjih pretresov zaradi prve menjave premierja po osmih letih. Čaka pa Sugo več izzivov na čelu z oživljanjem tretjega največjega svetovnega gospodarstva ob hkratnem boju prodi pandemiji in napori, da prihodnje leto izpeljejo preložene letne olimpijske igre. Japonska ima tudi velik demografski problem, več kot petina prebivalcev je starejših od 65 let, kar je najvišji delež na svetu, rodnost pa pada. Konservativna vlada ni preveč naklonjena uvažanju delovne sile, izračuni OZN pa kažejo, da bi za vzdržnost pokojninskega sistema morali dvigniti upokojitveno starost na 77 let.

V zunanji politiki Sugo čaka iskanje stabilnih odnosov s Kitajsko pa krmarjenje po ameriški politiki. Abe je tkal tesne vezi s predsednikom Trumpom, Suga bo najbrž čakal, da se v ZDA razpletejo volitve.