Mislim svoje mesto: Brez zagretosti

V času spomladanske koronakrize so v Berlinu ugotovili, da se je število kolesarjev na cestah povečalo za skoraj četrtino in da so ljudje z javnega prometa, ki je bil sicer delujoč, a vendarle za okužbe kljub vsem zaščitnim ukrepom bolj tvegan, presedlali na kolo.