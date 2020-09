Mislim svoje mesto: Mati, sin in duh upora

Za najbolj fotogenično hišo v Ljubljani se moramo zahvaliti rojeni Dunajčanki Heleni Kottler Vurnik, ki je poslikala fasado in notranjščino Zadružne gospodarske banke in s tem leta 1921, na začetku naše prve nove države, Slovencem dala sodoben narodni slog, ki se je kasneje povsem izgubil. Kot se je izgubila tudi Helena v senci moža, arhitekta zgradbe nasproti hotela Union. Čeprav je divje barve, ki jo delajo fascinantno, prispevala ona, se ji danes reče Vurnikova hiša in ne hiša zakoncev Vurnik.