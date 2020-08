Mislim svoje mesto: Vandalizem

Pred nekaj leti je starejši gospod ob pešpoti pri Savi sadil sadike sadnega drevja. Zemlja je bila pravzaprav občinska in gospod ni bil uslužbenec občine ali podjetja, ki bi skrbelo za te zelene površine. Stanoval je v bližini, sadike so bile njegove, sadil pa je zato, da bi bilo tam lepo in da bi tudi drugi lahko uživali sadove njegovega dela. Razumel je, da je skupno tudi njegovo, in če jabolko, ki zraste na »njegovi jablani«, nekomu lahko posladka dan, to tudi v njem vzbudi občutek zadovoljstva.