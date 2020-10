Mislim svoje mesto: Ljubljanska srajca

Danes se redko sliši, da bi nam kdo rekel »ljubljanska srajca«, nekoč pa je bilo pogosto. Če te niso zmerjali z morostarjem ali obkladali z žabarjem, so ti vrgli v obraz ljubljansko srajco. Ljubljanski Slovenci so jo prvi uporabili za ljubljanske Nemce, ki so na Šmarni gori potni od napora slekli srajce in jih (kot je v navadi pri planincih še danes) sušili pred kočo, kamor so se zatekli zgolj v suknjičih.