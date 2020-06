Mislim svoje mesto: Župan, zakaj ste tiho

Ko se je kolega Peter Pahor za prilogo Objektiv spomladi pogovarjal z županom, je še veljal ukrep, ki je meščane zaprl med občinske meje. Res je Janković ob tem predlagal, da bi odprli vsaj gostinske vrtove, ker se bo »ljudem sicer zmešalo«, a ni zmogel ene same kritične besede čez vlado, ki je tak bedast ukrep sprejela. Še več, dejal je, da so bili »vsi pogovori s predsednikom vlade in ministri do zdaj zelo korektni in da so na gospodarskem področju hitro sprejeli vse nujne ukrepe, za kar jim gre le čestitati«.