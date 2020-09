V Faenzi danes poteka zadnja od treh dirk SP na istem prizorišču. Preteklo nedeljo so vozili dirko za VN Italije, v sredo VN Faenze, danes pa se motokrosisti borijo na VN Emilije Romanje.

Gajser je bil v kvalifikacijah peti, po startu pa je v prvih ovinkih zasedal šesto mesto. Hitro se je prebil do četrtega in napadal Cairolija, nato pa bil neučakan ob prehitevanju devetkratnega svetovnega prvaka in padel. Zdrsnil je na 11. mesto, na koncu pa se je prebil do petega.