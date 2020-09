Svetovni prvak v razredu MXGP Tim Gajser je ohranil vodstvo v skupnem seštevku tudi po drugi zaporedni dirki v Mantovi v Italiji. To je najpomembnejše sporočilo po koncu desete dirke sezone v motokrosu, ki jo je Gajser kljub padcu v drugi vožnji končal na tretjem mestu. V skupni razvrstitvi ohranja pet točk prednosti pred Italijanom Antoniom Cairolijem.

Za slovenskega šampiona se je dan v Mantovi začel sijajno, saj je v dopoldanskih kvalifikacijah postavil najboljši čas, a mu kasneje ni uspel najboljši start prve vožnje. Ciljno črto je brez pretirano tvegane vožnje prečkal na petem mestu. V drugi vožnji je z agresivnejšo predstavo pokazal več želje po zmagi in bil več kot dvajset minut za petami vodilnemu Romainu Fevbru, ki je vodil od starta do cilja in tudi osvojil veliko nagrado Mantove. Ko je že kazalo, da Gajser s sekundo zaostanka pripravlja napad na prvo mesto, mu je zdrsnilo v pesku. Izgubil je pet sekund in moral biti na koncu zadovoljen, da je dirko končal na tretjem mestu.

Francoski tekmovalec Romain Fevbre je po dirki žarel od sreče, ko je na odru za zmagovalce prvič v karieri slišal marseljezo: »Dolgo sem si prizadeval za zmago in jo naposled dosegel. Hvala ekipi. Upam, da to ni bila moja zadnja zmaga.« V nedeljo bo na istem prizorišču že tretja dirka v nizu, tokrat za veliko nagrado Evrope.