V letošnji zaradi koronavirusa skrajšani sezoni za SP (le 18 dirk, vse v Evropi) so bili doslej trojčki – tri dirke zapored na istem prizorišču v osmih dneh – v Kegumsu (Latvija), Faenzi, Mantovi (obe Italija) in Lommelu (Belgija), peti in sočasno sklepni trojček pa bo gostila Pietramurata. Na trdi progi s krogom dolžine 1550 metrov si lahko Gajser, vodilni v skupnem seštevku v MXGP, že privozi naslov svetovnega prvaka, kajti drugouvrščeni Italijan Antonio Cairoli zaostaja že 74 točk, tretjeuvrščeni Švicar Jeremy Seewer pa 84.

Gajser prihaja v Italijo v odlični formi, kar je potrdil tudi z zmago na zadnji dirki v Lommelu (skupno tretja v letu 2020), ko je prvič v sezoni dobil tudi obe vožnji. Dvakratni svetovni prvak v MXGP (2016, 2019) se po zmagoslavju v Belgiji ni vrnil v domovino, ampak je takoj odpotoval na prizorišče zadnjih treh dirk v Italijo, kamor mu je brat in mehanik Nejc pripeljal tudi motor, da je lahko treniral. »Ne glede na to, kakšna je podlaga, je Tim najboljši dirkač na svetu v tej sezoni,« pravi Marcus Pererira de Freitas, vodja Hondine ekipe. Dodaten razlog za optimizem sta tudi naslednji dejstvi: šampion iz Pečk pri Makolah je s skupno zmago v Pietramurati aprila lani dokazal, da mu steza zelo ustreza, za nameček pa v nedeljo ne bo vozil odlični Španec Jorge Prado, ki je zaradi pozitivnega testa na koronavirus moral izpustiti že zadnjo dirko v Belgiji.

Večina strokovnjakov meni, da bi lahko le morebitna okužba s koronavirusom Gajserju preprečila tretji naslov prvaka v MXGP. V lanski sezoni si je naslov zagotovil tri dirke pred koncem, ko je v Imoli prednost pred drugouvrščenim Seewerjem povečal na nedosegljivih 183 točk (664:481). V tej sezoni je na zadnjih treh preizkušnjah na razpolago še 150 točk, matematika pa je jasna. Če 24-letni Slovenec že v nedeljo osvoji vsaj 26 točk več kot Cairoli in vsaj 16 več kot Seewer, bi bili zadnji dve dirki zgolj še formalnost v boju za naslov.

V razredu MX2 bo Slovenijo zastopal Jan Pancar, ki je na treh dirkah na mivki v Belgiji osvojil le deset točk. V tej sezoni je zbral 88 točk in je v seštevku za SP na 22. mestu. V MX2 bo prva vožnja v nedeljo ob 12.15, druga ob 15.10, v MXGP ob 13.15 in 16.10.