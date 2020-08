Kegums bo v nedeljo v pičlih osmih dneh gostil že tretjo zaporedno dirko za SP na isti progi, katere konfiguracijo naj bi prireditelji malce spremenili. Sredina druga preizkušnja za VN Rige bo ostala v slabem spominu tudi slovenskemu šampionu Timu Gajserju, ki je po številnih padcih in napakah v obeh vožnjah (v prvi je celo odstopil) osvojil šele 13. mesto z le 16 točkami. Za aktualnega svetovnega prvaka v MXGP je to najslabša uvrstitev v zadnjih skoraj treh letih: 10. septembra 2017 je bil na dirki v Assnu za VN Nizozemske 29., obe vožnji pa je končal brez točk.

Nizozemec Jeffrey Herlings je že od uvodne dirke v tej sezoni prvi v skupnem seštevku za SP, Gajser je ves čas drugi, a njegov točkovni zaostanek za vodilnim je po štirih preizkušnjah že velikih 28 točk (142:170). Po prvi dirki za VN Velike Britanije je Slovenec zaostajal za devet točk (38:47), po VN Nizozemske je bila razlika enaka (85:94), po VN Latvije pa je znašala le še štiri točke (126:130). A v sredo je Gajser v Kegumsu prekinil niz treh drugih mest na uvodnih treh dirkah in zdaj krepko zaostaja za Herlingsom, za nameček pa so se mu približali še Italijan Antonio Cairoli (129), Latvijec Arminas Jasikonis (121) in Švicar Jeremy Seewer (120).

Kljub velikemu zaostanku se 23-letni Gajser seveda še ni odrekel boju za rdečo startno številko vodilnega v skupnem seštevku, kajti na vsaki dirki je možno osvojiti kar 50 točk. Zato Tim Gajser pravi: »Verjamem, da lahko v Kegumsu dosežem dober rezultat in se vrnem v boj za naslov svetovnega prvaka. Ne bo lahko, imam pa dobro ekipo in vsi bomo dali vse od sebe za najboljši možen rezultat.« V nedeljo bo prva vožnja v razredu MX2 ob 11.15, druga ob 14.10, v MXGP pa bosta ob 12.15 in 15.10.