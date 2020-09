Navdušenje po včerajšnjem sanjskem razpletu 13 etape, ko sta Primož Roglič in Tadej Pogačar zasedla prvi dve mesti v skupni razvrstitvi dirke po Franciji, se še ni povsem poleglo, ko so kolesarji zopet zajahali svoje konjičke in pričeli z novo etapo. In Slovenci imamo zopet razlog za veselje, »krivec« pa Luka Mezgec. Dan so pričeli nekaj minut čez 13 uro v kraju Clermont Ferrand in ga zaključili po skoraj petih urah kolesarjenja v Lyonu. Čeprav je bila etapa razgibana s petimi kategoriziranimi vzponi, vseeno veliko dogajanja v boju za rumeno majico ni bilo, saj se kolesarji vztrajno bližajo Alpam, kjer se bodo verjetno odvili ključni boji za skupno uvrstitev. Trasa je bila na papirju kot nalašč za ubežnike, a je imela ekipa Bora-Hansgrohe drugačne načrte, saj se njen kapetan Peter Sagan še ni predal v boju za zeleno majico, čeprav je imel pred začetkom etape 66 točk zaostanka za Samom Bennettom.

»Vsi smo vedeli, kaj bo ekipa Bora-Hansgrohe naredila na prvem klancu. Sam sem bil ves čas brez težav zraven. Moštveni kolegi so hranili moči za finale, tudi sam sem bil zraven, ko so napadali, ampak eden nam je na koncu ušel,« je lepo priložnost kljub izvrstnemu rezultatu objokoval Mezgec.

»Res je grenak priokus, saj je bila to super priložnost. Na vrhu smo se ustavili, ko je ušel kolesar Sunweba, ampak na žalost naših kolesarjev ni bilo zraven, da bi pokrili napad in narekovali tempo,« je za RTV Slovenija takoj po etapi dejal nekoliko razočarani Mezgec. »Škoda. Ko si drugi, si prvi poraženec,« je razlagal 32-letnik, ki je bil v zahtevnem zaključku in nato v sprintu izjemno močan. »Tehnični in zahtevni zaključki so mi všeč, je malo več kaosa,« je dodal član Mitchelton-Scotta, ki je bil za razliko od nekaterih favoritov prepričan, kaj sledi v današnji etapi.

Od samega začetka etape sta z begom poskušala Stefan Küng in Edward Theuns , ki sta si v vmesnem obdobju privozila tudi več kot 4 minute prednosti. Vseeno so se njune sanje o uspešnem begu kmalu razblinile, ko je v ozadju za močan tempo glavnine začela skrbeti ekipa Bore, ki je Saganu na vsak način želela omogočiti čim boljši izplen pri nabiranju točk danes. Njihova taktika je obrodila sadove na drugem kategoriziranem vzponu dneva, ko Bennett ni več mogel slediti ostremu tempu in je tako izpadel od boja za etapno zmago. Z močnim tempom je glavnina tudi hitro ujela oba ubežnika, Künga je ujela 80 kilometrov pred ciljem, Thenusa še pred tem. Oster tempo glavnine je šel manj na roko vsem vodilnim kolesarjem v skupnem seštevku, ki so si obetali, da bodo danes imeli bolj miren dan in bodo lahko privarčevali nekaj energije, a temu ni bilo tako. Ko je Bennett dokončno popustil, je tempo tudi v glavnini malce padel in vse je bilo pripravljeno za sprint glavnine v Lyonu. A tudi ta račun je bil brez krčmarja, saj je sprinterje presenetil Soren Kragh Andersen , ki je napadel 3 kilometre pred ciljem in slavil etapno zmago s 15 sekundami prednosti pred glavnino. Glavnina je nato med seboj obračunala za drugo mesto, največ moči pa je pokazal Luka Mezgec, ki je bil hitrejši od Simone Consonnija in Sagana, ki pa se je v boju za zeleno majico močno približal Bennettu.

Roglič: Težek dan za nami

»Zelo težka, hitra etapa. Bora je poskrbela za hud tempo, da so se znebili tekmecev sprinterjev. Zato je bilo za vse nas, ki smo bili tam, zelo težko. Ekipa je ponovno dobro delovala in bili smo v optimalnem položaju, spredaj in smo imeli vse pod nadzorom,« je v maternem jeziku zahtevno etapo za organizatorje Toura pokomentiral Roglič. »Da, mislil sem, da bo danes lažja etapa, ampak smo šli na polno ves čas. No, vsaj ni trajalo tako dolgo, tudi naša ekipa v tem primeru ni toliko delala v ospredju. Ampak to je Tour de France in še en težek dan je za nami,« je dejal malce presenečeni Roglič.

Uspeha svojega rojaka se je razveselil tudi Pogačar, ki je ob tem poudaril dejstvo, da so varno preživeli še eno zahtevno etapo. »To je bil kar težek dan, na koncu je bilo kar stresno, ampak počutil sem se v redu. Zadovoljen sem, da sem prišel varno do cilja. Vesel sem tudi za Luko, škoda ker je bil v ospredju Kragh Andersen. Ampak za nas je bil to dober dan,« je za RTV Slovenija dejal kolesar s Klanca pri Komendi, ki je v etapi osvojil 12. mesto.

Tako mladi slovenski zvezdnik kot njegov devet let starejši rojak, ki je bil 29., za nedeljo napovedujeta nov zanimiv dan v gorah, tokrat v Alpah.