Pred zadnjim dnevom premora na letošnji dirki po Franciji je kolesarje čakala še ena izjemno težka etapa s ciljnim klancem na sloviti Grand Colombier. Zato je bilo znova zelo napeto v boju ra rumeno majico.

15. etapa letošnjega Toura je bila zadnjih 110 kilometrov praktično identična etapi, ki jo je večina kolesarjev pred petimi tedni prevozila na dirki Tour de l'Ain. Takrat je bil najmočnejši na vrhu slovitega vzpona Primož Roglič, od najboljših pa na tisti dirki ni nastopil Tadej Pogačar. Želja slovenskih navijačev je bila, da bi se razplet iz pred petih tednov ponovil tudi danes, družbo v boju za zmago pa bi Rogliču delal Pogačar. Seveda so svoje načrte imeli tudi njuni konkurenti. Razplet je bil po okusu slovenskih ljubiteljev kolesarstva, saj sta Pogačar in Roglič zopet vse tekmece pustila za seboj.

Kolesarji so prvih sto kilometrov etape prevozili praktično po ravnini in v ospredju se je izoblikovala skupina ubežnikov, ki pa realnih možnosti za etapno zmago niso imeli. Po stotih kilometrih pa se je cesta začela postavljati pokonci. Pred izjemno zahtevnim zaključkom na Grand Colmbier (vzpon ekstra kategorije), so vsi morali najprej premagati dva kategorizirana vzpona prve kategorije. Najprej so opravili s prelazom Montee de la Selle de Fromentel, nato pa še z vzponom na Col de la Biche. Že na prvem vzponu so ekipe začela preverjati svoje moči. Naklonina tega klanca je na nekaterih mestih dosegla 22 odstotkov in v močnem tempu, ki sta ga narekovali ekipi Jumbo-Visme in UAE-ja, se je glavnina močno razredčila, odpadlo je veliko pomembnih pomočnikov. Tempo tudi na drugi vzpon ni popuščal, nizozemska ekipa pa je kazala svojo moč. Na vrhu drugega prelaza je na čelu glavnine še vedno kolesarilo šest os in Roglič je imel za zadnji 17-kilometrski ob sebi praktično še celo ekipo, ostale ekipe pa so bile veliko bolj razredčene. Sledil je zahteven spust nato pa izjemen razplet današnje etape z bojem za vsako sekundo.