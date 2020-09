Froome: Tour bi moral biti Rogličev, Pogačarja je izjemno gledati

Britanski kolesar Chris Froome (Ineos Grenadiers) je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja spregovoril tudi o letošnji dirki po Franciji in obeh Slovencih, Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. Dejal je, da bi to moral biti Rogličev Tour, a da sam najraje spremlja mlajšega Pogačarja.