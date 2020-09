Peugeot (Francija) 472.766 Francoska ekipa Peugeot je bila pravzaprav moštvo tovarne koles (in avtomobilov) Peugeot, ki je bila ustanovljena leta 1882 v Sochauxu. Profesionalno moštvo so ustanovili leta 1901 (uradno so iz kolesarske karavane izstopili leta 1989). Na Tour de France so nastopili 36-krat in zmagali desetkrat, njihovi kolesarji so na Touru dobili kar 123 etap (Michel Frédérick kot prvi leta 1904 in leta 1989 Robert Millar kot zadnji). Na španski Vuelti so nastopili osemkrat, trikrat zmagali in dobili 12 etap. Osemkrat so bili na Giro d'Italia in pobrali sedem etapnih zmag. Zmagovali so na enodnevnih dirkah, tudi v času, ko še ni bilo Dirke po Franciji. Za Peugeot so v različnih obdobjih tekmovali veliki zvezdniki: ob obeh naštetih zmagovalcih tudi zmagovalci Dirke po Franciji Louis Trousselier, René Pottier, Lucien Petit-Breton, Philippe Thys, Firmin Lambot in Bernard Thévenet. Pa še legendarni Eddy Merckx (dve etapi na Giru) in Bernardo Ruiz, René Pingeon ter Ferdinand Bracke, ki so zmagali na Vuelti. A vse to je za ekipo, ki je imela ob svojem imenu občasno tudi druge pokrovitelje (Wolber, Dunlop, BP, Englebert, Peugeot, Michelin, Esso, Shell), že zelo daleč.

Alcyon (Francija) 433.884 Tovarna koles, motorjev in avtov iz Neuillyja je imela svoje moštvo med leti 1905 in 1962, ob njej pa je bil največkrat sponzor tudi Dunlop. Njihovi kolesarji so zmagovali na mnogih krajših dirkah, največ točk pa so si zaslužili z uvrstitvami na Touru. Nastopili so na 19 dirkah in sedemkrat skupno zmagali (François Faber, Octave Lapize, Gustave Garrigou, Odile Defraye, Nicolas Frantz (dvakrat) in Maurice De Waele) – osvojili so 102 etapi. Na Giru nimajo vidnih rezultatov, so pa leta 1947 nastopili na Vuelti in odnesli skupno zmago (Édouard Van Dyck).

Bianchi (Italija) 359.644 Italijanski proizvajalec koles Bianchi iz Milana je že leta 1899 ustanovil svojo prvo profesionalno moštvo (najprej so razpadli leta 1993, dokončno pa 2003), ki je največ nastopalo na italijanskem Giru, kar 54-krat. Osemkrat so bili prvi v skupni razvrstitvi, osvojili pa so kar 158 etap. Na Touru so beležili manj uspehov. Nastopili so sedemkrat in osvojili osem etap, v Španiji, na Vuelti, pa po drugi strani sploh niso nikoli nastopili. Njihov največji zvezdnik je bil Fausto Coppi (1919–1960), ki je dobil kar štiri dirke po Italiji.

Mercier (Francija) 311.731 Cycles Mercier je tovarna koles iz Saint Etienna, ki je leta 1935 ustanovila profesionalno moštvo za cestne dirke. Njihovi kolesarji so 21-krat nastopili na Touru, skupno dvakrat zmagali (leta 1937 in leta 1955, čeprav se je zmage v teh letih pripisovalo državam, ne ekipam), dobili so tudi 40 etap. Dvakrat so brez večjih uspehov nastopili na Giro d'Italia, zato pa jim je šlo dobro v Španiji. Na Vuelti so namreč nastopili sedemkrat in osvojili 17 etap ter tri končne zmage: Raymond Poulidor 1964, Rolf Wolfshohl 1965 in Joop Zoetemelk 1979.

Legnano (Italija) 268.887 Tudi tovarna koles Legnano se je leta 1907 odločila podpreti kolesarje (ekipa je razpadla leta 1966). V njihovih vrstah so tekmovali mnogi izvrstni kolesarji: Alfredo Binda, Learco Guerra, Gino Bartali in nekaj časa tudi Fausto Coppi. Le štirikrat so šli na Tour (osvojili so tri etape), na Vuelto pa sploh ne. Osredotočili so se na Giro, kjer so nastopili 46-krat in ga 14-krat tudi osvojili. Največkrat Alfredo Binda, in sicer petkrat. Kolesarji Legnana v značilnih zelenih dresih so na Giru dobili skupaj kar 135 etap.

Kas (Španija) 226.352 Špansko, kasneje pa tudi multinacionalno moštvo Kas je dobilo ime po španskem, na Pepsi vezanem podjetju za brezalkoholne pijače. Nastopali so od leta 1958 do leta 1988, ko so dokončno razpadli. Kasu so pri pokroviteljstvu pomagali še nekateri drugi sponzorji, moštvo pa je – logično – največje uspehe želo na Vuelti, čeprav so nekaj etap dobili tudi na Touru in Giru. Na Dirki po Španiji so nastopili 25-krat, osvojili 66 etap in petkrat zmagali. Po enkrat Francisco Gabica, José Pesarrodona in Sean Kelly, dvakrat pa José Manuel Fuente.

Lotto (Belgija) 196.815 Belgijsko moštvo, ki ga lahko pod imenom Lotto Soudal spremljamo tudi na letošnjem Touru, je bilo ustanovljeno leta 1985. Skozi zgodovino je imelo različna imena: Emerxil, Merckx, Joker, Superclub, Isoglass, Mobistar, Adecco, Omega Pharma, Belisol… Vedno pa je ostalo tudi ime belgijske loterije, ki ta kolesarski sistem poganja. Tako na Touru kot na Giru in Vuelti ima Lotto po osem nastopov in nobene skupne zmage. Na Touru so osvojili 15 etap (Avstralec Caleb Ewan tudi eno letos), na Giru pa imajo enajst in na Vuelti šest etapnih zmag.

Rabobank (Nizozemska) 185.836 Ekipa Jumbo Visma, v kateri nastopa Primož Roglič, ima globoke korenine v nizozemskem moštvu številnih imen, najbolj znano je Rabobank. Pri Cycling Ranking štejejo, da je bilo obdobje moštva Rabobank v letih med 1996 in 2012, zato se izogibajo uspehom ekip Kwantum-Decosol, Superconfex-Yoko, Buckler-Colnago, Wordperfect, Novell, Blanco, Belkin, LottoNL-Jumbo in Team Jumbo-Visma. Leta 2012 se je Rabobank zaradi dopinških afer umaknil iz kolesarstva. V svojem obdobju je ekipa osvojila vse mogoče etape velikih dirk, pa tudi seštevek Dirke po Italiji (2009) in Dirke po Španiji (2007).

Lampre (Italija) 185.593 Tudi uspehov kasnejših moštev, ki so nastala po ekipi Lampre, pri Cycling Rankingu ne štejejo (statistika gre od leta 1992 do leta 2016). Govorimo seveda o moštvu, ki je nastalo leta 1992 pod imenom Lampre-Colnago-Animex in se po različnih transformacijah, pa tudi kakšni finančni mahinaciji, leta 2017 znašlo v arabskih rokah z imenom UAE Team Emirates (za to moštvo zdaj nastopata Jan Polanc in Tadej Pogačar). V zgodovini do leta 2017 je torej moštvo Lampre osvojilo deset zmag na Touru, dve skupni zmagi in 23 etapnih zmag na Giru ter 21 zmag na Vuelti.