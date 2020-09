Goran Vojnović: Dialog in demokracija

Moja zgodnja izkušnja z nacionalističnimi propagandnimi stroji iz zgodnjih devetdesetih let priča o tem, da poznavanje večjega števila različnih laži človeka ne približa resnici, marveč ga od nje kvečjemu še bolj oddalji. Šele ko si seštel hrvaško, srbsko in bošnjaško resnico, nisi vedel ničesar. Temu pritrjujejo tudi vse poznejše izkušnje s strankarskimi in drugimi piarovskimi resnicami.