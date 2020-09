Goran Vojnović: Vrnitev odpisanih

Vse od začetka pandemije v Sloveniji srečujem ljudi, ki jih tu prej dolgo nisem srečeval. Ljudi, ki so se vrnili iz Londona, New Yorka, Ria de Janeira ali Moskve, se zatekli domov, čeprav tu že leta, desetletja niso bili doma. Ti ljudje v tujini niso le študirali ali počeli kaj podobno začasnega in tujina zanje že dolgo ni bila več tujina. Tam so si ustvarili domove in družine, zdaj pa so prišli nazaj. Večina sicer le za nekaj mesecev, le na malo daljše počitnice pravzaprav, a vendarle se mi zdi pojav teh ljudi na naših ulicah poveden.