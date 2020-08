Goran Vojnović: Brezstično življenje

V pametnih hišah ni napitnin, je v zadnjem Objektivu dostavljalka hrane Sara povedala Borutu Mehletu in dodala, da so napitnine pogostejše v običajnih stanovanjskih stavbah, kjer očitno živijo ljudje, ki razumejo njeno delo. Sarine besede so me vrnile v srednješolske čase in me spomnile na prvo pravilo pomivanja šip na Petrolovih črpalkah, ki pravi: ne izgubljaj časa za pomivanje vetrobranskih stekel avtomobilov najvišjega cenovnega razreda, saj njihovi vozniki ne dajejo napitnin.