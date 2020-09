V nesrečo v Postojni vpleten državljan BiH, ki bi moral biti v karanteni

Postojnski policisti so v torek malo po poldnevu obravnavali prometno nesrečo, v katero je bil vpleten 28-letni državljan Bosne in Hercegovine z začasnim bivališčem v Sežani, za katerega so ugotovili, da je kršil odločbo o karanteni. Nesreče, v kateri so bili lažje poškodovani trije, ni zakrivil, bo pa moral odgovarjati zdravstvenemu inšpektoratu.